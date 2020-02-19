روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة للنظر بتلاعب واشنطن في إصدار تأشيرات للدبلوماسيين

طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح تأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك.



وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء: "طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين. وخاصة لرؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة".