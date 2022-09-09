وسائل إعلام أميركية إطلاق كثيف للنار بمبنى الضرائب في ممفيس بولاية تنيسي

أكدت وسائل إعلام أمريكية تسجيل وجود أمني مكثف في ممفيس بولاية تنيسي الأمريكية، وسط أنباء عن إطلاق كثيف للنار في مبنى الضرائب هناك، وفقا لروسيا اليوم.