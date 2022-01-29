تفجير مجهول المصدر استهدف موكب رئيس الأمن في ولاية بنجشير الأفغانية فيما لم يُعلن بعد عن ملابسات الحادثة وحصيلة خسائرها المحتملة وأفادت مصادرنا، السبت، في خبر عاجل، بأن انفجاراً استهدف موكب عبدالحميد خراساني، رئيس الأمن في ولاية بنجشير الواقعة شمالي أفغانستان وأوضحت الوكالة أن "الانفجار الذي استهدف موكب خراساني شديد للغاية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد تفاصيل عن كيفية حدوث الانفجار والأضرار" وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن خراساني استقالته على خلفية "مشاكل داخلية"، لكن طالبان رفضتها حينها ووعدته بحل دوافع إعلان تخليه عن منصبه.