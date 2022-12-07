إصابة 3 في تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية بإندونيسيا

أصيب ثلاثة ضباط شرطة على الأقل في انفجار وقع بمركز شرطة "أستانا أنيار" في مدينة باندونج عاصمة إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

وقال مسؤولون بالشرطة إن السلطات تحقق في مصدر الانفجار وأٌغلقت الطرق بالمنطقة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير يشتبه في كونه انتحاري، وعرضت لقطات لأضرار لحقت بمدخل مركز للشرطة.