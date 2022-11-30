مقتل 3 وإصابة 21 في تفجير استهدف دورية للشرطة جنوب غرب باكستان

قتل 3 أشخاص، وأصيب أكثر من 20 آخرين، الأربعاء، إثر انفجار استهدف دورية في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفقًا لمسؤول في الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن انفجارًا استهدف دورية لها أدى إلى مقتل 3 وإصابة أكثر من 20 شخصًا في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد.