قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة نعلين في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزلا.وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن "صلاح محمد الخواجا".

وأضافت المصادر أن مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية ومنعتهم من تغطية الاقتحام.