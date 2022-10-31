أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، الإثنين، ارتفاع العدد الرسمي للقتلى إلى 154، في حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات بعيد الهالوين في العاصمة سول مساء السبت وقال في تصريحات في بداية اجتماع بثه التلفزيون على الهواء، إن الحكومة ستجري التغييرات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث.