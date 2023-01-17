8 إصابات بإطلاق نار أثناء فعالية لإحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ في فلوريدا الأميركية

أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بإطلاق نار في فعالية أقيمت بمناسبة "يوم مارتن لوثر كينغ" في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفادت CNN نقلا عن السلطات المحلية.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة المحلية أن أحد الأشخاص أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب أربعة آخرون أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".