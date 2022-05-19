سماع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي. وجاء في التقرير "دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى". وتم تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات صاروخية.