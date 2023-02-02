مقتل 8 أشخاص على أيدي مسلحين شمالي وسط نيجيريا

قُتل ثمانية أشخاص بينهم قائد شرطة في هجوم لمسلحين شمالي وسط نيجيريا.

و في بيان لشرطة ولاية بينوي قالت المتحدثة باسم الشرطة أنين سيويزي كاثرين أن قائد شرطة بلدة ناكا قاد مجموعة من الضباط واشتبكوا مع المسلحين الذين قطعوا طريق ماركودي-ناكا.

وأضافت: "أصيب قائد الشرطة بأعيرة نارية ونُقل سريعا إلى مستشفى ناكا العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

وقال مصدر في الشرطة إن شرطيين آخرين قتلا بالرصاص خلال الاشتباك وأن المسلحين قتلوا خلال فرارهم طفلين وثلاث سيدات في قرية قريبة.