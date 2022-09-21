الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال
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الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال

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العرب اليوم - الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال

موسكو ـ العرب اليوم

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم /الأربعاء/، مرسوما بإعلان التعبئة الجزئية في روسيا من قوات الاحتياط، وممن يمتلكون الخبرة في القتال، وينص المرسوم على أن هذه التعبئة تبدأ من اليوم.

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الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال



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