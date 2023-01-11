وفاة الكاردينال الأسترالي جورج بيل المسئول الكبير السابق في الكنيسة الكاثوليكية

أعلن مسئول كنسي فجر اليوم /الأربعاء/ أن الكاردينال الأسترالي جورج بيل، المسئول الكبير السابق في الكنيسة الكاثوليكية والذي سجن في بلده بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على أطفال قبل أن يتم تبرئته من هذه التهمة،