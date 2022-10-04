مستوطنون إسرائيليون يعتدون على طلاب مدرسة في نابلس

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، كافة المداخل المؤدية لمدينة نابلس في الضفة الغربية، وسط انتشار واسع للمستوطنين على الطرقات.

وأفادت مراسلة RT بأن المستوطنين الإسرائيليين احتشدوا عند بلدة حوارة جنوب نابلس، وسط استمرار إغلاق مداخل المدينة.

كما قام مستوطنون بالاعتداء على طلبة مدرسة حوارة الثانوية جنوب نابلس.