كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة بكورونا

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تراجع للحصيلة اليومية رغم استمرار رصد حالات مرتبطة بعدوى جماعية في العاصمة سيؤول وضواحيها.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11947 حالة، مشيرةً إلى أنها لم تسجيل أي حالة وفاة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 276 حالة.