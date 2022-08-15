القوات الروسية تقصف مدينة «نيكوبول» الأوكرانية براجمة صواريخ أم 270
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القوات الروسية تقصف مدينة «نيكوبول» الأوكرانية براجمة صواريخ أم 270

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العرب اليوم - القوات الروسية تقصف مدينة «نيكوبول» الأوكرانية براجمة صواريخ أم 270

موسكو-العرب اليوم

نفذنت روسيا، 300 ضربة ضد أهداف عسكرية بأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي

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القوات الروسية تقصف مدينة «نيكوبول» الأوكرانية براجمة صواريخ أم 270 القوات الروسية تقصف مدينة «نيكوبول» الأوكرانية براجمة صواريخ أم 270



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