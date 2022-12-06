قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في شمال أفغانستان

أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل سبعة موظفين في شركة نفطية كانوا على متن حافلة في ولاية بلخ بشمال أفغانستان الثلاثاء، وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية. وقال الناطق آصف وزيري من قسم شرطة بلخ في مزار شريف إن "القنبلة كانت مزروعة في عربة موضوعة على جانب الطريق. وتم تفجيرها لدى وصول الحافلة".