فرق الانقاذ الاوكرانية تعلق عمليات البحث عن ناجين في دنيبرو

علقت أوكرانيا امس الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين في دنيبرو، تحت أنقاض مبنى سكني دمره صاروخ روسي، في قصف يعد من الأعنف في الحرب خلف 45 قتيلا ونحو 20 مفقودا وفقا لآخر حصيلة.