إصابة 16 شخصًا بينهم أطفال في سقوط لعبة ملاهي في الهند

أصيب ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم أطفال، بجروح خطيرة بعد سقوط لعبة ملاهي من ارتفاع 50 مترا فوق سطح الأرض، خلال مناسبة أقيمت في دوسيهرا بمدينة موهالي الهندية.

وحسب موقع روسيا اليوم، تم نقل الجرحى إلى المستشفى المدني بالمرحلة السادسة ومستشفى فورتيس في موهالي.