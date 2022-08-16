إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار بالقرب من طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين عن إصابة جندي جراء إطلاق نار في قرية الشويكة بطولكرم، مشيرا إلى أن إطلاق النار لم ينجم عن عملية نفذها فلسطينيون.

ونقلت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية عن مسؤول عسكري إسرائيلي، في إحاطة قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الجيش يحقق في إمكانية إصابة الجندي بنيران قوات الجيش الإسرائيلي. كما رجح الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على بعضهم البعض، نافيا مسؤولية مسلحين فلسطينيين عن الحادث، بحسب "معا".