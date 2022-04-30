عودة 129 نازحاً عراقياً إلى ديارهم طوعاً

أعلنت الحكومة العراقية عن عودة طوعية لـ 129 نازحا من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار ووفق بيان لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس الجمعة: "يأتي ذلك استمرارا لخطة الدولة في إعادة النازحين طوعاً وإنهاء معاناتهم في البلاد" وأفاد البيان بـ"عودة 129 نازحا بواقع 33 أسرة من المخيمات إلى مناطقهم في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية".