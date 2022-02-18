الشيوخ الأميركي يصوت لصالح إقرار مشروع قانون لتجنّب إغلاق الحكومة

حصل مشروع قانون تمويل مؤقت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الأميركية حتى 11 مارس على الدعم الكافي لإقراره في مجلس الشيوخ يوم الخميس، مما يحول دون إغلاق الحكومة الذي من شأنه أن يعطل الكثير من عمليات واشنطن. وبعد انتهاء التصويت على مشروع القانون الذي من المقرر بعد إقراره إحالته إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل منتصف ليل الجمعة، وهو موعد انتهاء سريان التمويل الحالي.