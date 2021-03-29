رئيس هيئة قناة السويس يعلن عن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN"بشكل كامل قريبا