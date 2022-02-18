اندلاع حريق على متن سفينة يونانية تقل 237 راكباً

أعلنت شرطة الموانئ اليونانية، الجمعة، اندلاع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي في البحر الأيوني (أحد أفرع البحر المتوسط). وذكرت شرطة الموانئ اليونانية، أن السفينة تقل 237 راكباً، إضافة إلى 51 من أفراد الطاقم، وذلك أثناء توجّهها من ميناء إيجومينيتسا اليوناني (شمال غرب)، إلى برينديزي (شرق إيطاليا). وطالب قبطان سفينة "يوروفيري أوليمبيا" الركاب، بمغادرة السفينة، في حين تمّ إرسال 3 زوارق دوريّة و3 قاطرات لخفر السواحل، إلى مكان وجود السفينة، حسب المصدر نفسه.