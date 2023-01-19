أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الخميس، استشهاد مواطنين فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.والشهيدان هما: جواد فريد حسين بواقنة 58 عاما، وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أولاد، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين 26 عاما، وكلاهما من مخيم جنين.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.