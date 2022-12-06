مسيرة أوكرانية تصيب خزان نفط في مطار في كورسك الروسية
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مسيرة أوكرانية تصيب خزان نفط في مطار في كورسك الروسية

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موسكو - العرب اليوم

 قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن النيران اشتعلت في خزان نفط بالقرب من مطار كورسك نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار، ولم يصب أحد بأذى نتيجة ذلك وأضاف المحافظ: "نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة مطار كورسك، اشتعلت النيران في خزان للنفط. لم تقع إصابات. تجري السيطرة على الحريق وتعمل كل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث" يوم أمس أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مطارات عسكرية روسية في مقاطعتي ساراتوف وريازان بواسطة طائرات بدون طيار سوفيتية الصنع.

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مسيرة أوكرانية تصيب خزان نفط في مطار في كورسك الروسية مسيرة أوكرانية تصيب خزان نفط في مطار في كورسك الروسية



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