مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس
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مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس

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العرب اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس

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القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم الخميس مقتل شاب فلسطيني متأثراً بإصابته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، مؤكدة إصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.  

 

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مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس



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