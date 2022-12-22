مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين في اقتحام لنابلس

أعلنت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم الخميس مقتل شاب فلسطيني متأثراً بإصابته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، مؤكدة إصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.