دبابات أوكرانية تقتحم مواقع تمركز روسية بالقرب من خيرسون

اقتحمت قوات أوكرانية مواقع تمركز للقوات الروسية على نهر دنيبر شمال شرقي منطقة خيرسون الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، والتي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة.

وأعلن الجيش الروسي ومسؤولون معينون في أوكرانيا من قبل موسكو عن تقدم القوات الأوكرانية وسط قصف روسي مكثف للدفاع عن نقاط التمركز.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هناك المزيد من المستوطنات المحررة في العديد من المناطق".