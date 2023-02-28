آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها/28.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.

بيسكوف: بوتين يتلقى معلومات حول العملية العسكرية الخاصة من مصادر لا يمكن تصورها

المدفعية الروسية تدمر معقلا للقوات الأوكرانية

عقوبات يابانية جديدة ضد موظفين في الكرملين وضد نائب وزير الدفاع الروسي

ظهور لافتة فاضحة معادية لأوكرانيا في أحد ملاعب بولندا

بيسكوف: ما دام الوضع الداخلي في كييف على حاله فإن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها

برلماني ألماني: النرويج والسويد والدنمارك تحجب عن ألمانيا ملف التحقيقات في تخريب "السيل الشمالي"

الكرملين: "الناتو" بحكم الأمر الواقع طرف في الأزمة الأوكرانية ويتصرف كعدو

بيسكوف: أمام العالم مرحلة انتقالية "طويلة ومؤلمة" نحو التعددية القطبية وما زلنا في بدايتها

بيسكوف: الوضع الراهن لا يتيح فرصة لبحث التسوية في أوكرانيا

زيلينسكي: الوضع في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت) يزداد صعوبة باستمرار

واشنطن: الصين تقف إلى جانب روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

كييف تحشد وحدات من قواتها المسلحة بالقرب من بريدنيستروفيه

الدفاع الأوكرانية تعترف بصعوبة وضع قوات كييف على طول خط المواجهة