معركة سوليدار مقتل 500 أوكراني والقوات الروسية تبدأ تمشيطها

قال رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوزين ، أمس الأربعاء، إن مقاتليه تمكنوا من "تحرير" بلدة سوليدار في دونيتسك بشرق أوكرانيا بالكامل وقتلوا نحو 500 جندي أوكراني، فيما كشف قائدة وحدة عسكرية روسية خاصة عن بدء أعمال تمشيط المدينة.