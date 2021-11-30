انفجار في كابول يسفر عن سقوط ضحايا

أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم الثلاثاء أن انفجارا دوى في العاصمة كابول، ما أسفر عن سقوط 5 مصابين حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محطة تلفزيونية في أفغانستان أن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل.

وأشارت القناة إلى أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه "تويوتا هايلوكس"، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام.

وكرت مصادر محلية في كابول أن السيارة تعود لحركة طالبان، فيما لم تعلق وزارة الداخلية الأفغانية على الانفجار حتى اللحظة (6:05 ص غرينتش).