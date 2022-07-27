مسؤول أوكراني يؤكد أن روسيا قصفت منطقتي نيكوبولسكي وكريفوريزكي باستخدام قاذفات صواريخ جراد

قال مسؤول أوكراني إن روسيا قصفت منطقتي نيكوبولسكي وكريفوريسكي باستخدام قاذفات صواريخ جراد. وأوضح حاكم إقليم دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو إلى أن القوات الروسية قصفت المنطقتين خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء. وفي مدينة مارانيتس ، أصيبت امرأة / 54 عاما/ بجروح نتيجة هجوم. ولحقت أضرار بما لا يقل عن ثمانية مبان سكنية ومستشفى وروضة أطفال وسيارات، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".