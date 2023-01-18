مقتل 21 عنصرا من حركة الشباب في الصومال

أعلن الجيش الصومالي، مقتل 21 عنصرا من حركة الشباب في منطقة حودلي بمحافظة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال. وقال العميد أدوا يوسف راغي قائد الجيش الصومالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية