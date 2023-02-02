القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنًا من المغير غالبيتهم أطفال
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القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنًا من المغير غالبيتهم أطفال

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العرب اليوم - القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنًا من المغير غالبيتهم أطفال

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رام الله ـ العرب اليوم

اعتقلت القوات الإسرائيلية ، فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم اطفال. وقال مرزوق ابو نعيم عضو مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا

 

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القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنًا من المغير غالبيتهم أطفال القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنًا من المغير غالبيتهم أطفال



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