القوات الإسرائيلية تعتقل 15 مواطنًا من المغير غالبيتهم أطفال

اعتقلت القوات الإسرائيلية ، فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم اطفال. وقال مرزوق ابو نعيم عضو مجلس قروي المغير، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا