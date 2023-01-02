هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية دون إصابات
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هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية دون إصابات

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العرب اليوم - هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية دون إصابات

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كييف ـ العرب اليوم

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية "ألكسندر بوجوماز" اليوم الاثنين بأن مسيرة أوكرانية شنت هجوما على منطقة "كليموفو" دون وقوع إصابات.
وقال حاكم المقاطعة الروسي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن أحد مرافق الطاقة تضرر جراء الهجوم الأوكراني وانقطعت الكهرباء عن بلدة كليموفو"، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.

 

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هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية دون إصابات هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية دون إصابات



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