هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة بريانسك الروسية دون إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية "ألكسندر بوجوماز" اليوم الاثنين بأن مسيرة أوكرانية شنت هجوما على منطقة "كليموفو" دون وقوع إصابات.

وقال حاكم المقاطعة الروسي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن أحد مرافق الطاقة تضرر جراء الهجوم الأوكراني وانقطعت الكهرباء عن بلدة كليموفو"، مضيفا أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.