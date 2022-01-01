وسائل إعلام عبرية تعلن سماع دوي انفجار ضخم وسط إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب وبحسب ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فإنه وفقًا للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل انذارات أو أعمال اعتراض.