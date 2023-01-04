صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء. وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف