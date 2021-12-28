الخارجية الأميركية تُعلن أن واشنطن مُستعدة للعمل ضد معرقلي السلام في الصومال
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الخارجية الأميركية تُعلن أن واشنطن مُستعدة للعمل ضد معرقلي السلام في الصومال

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تُعلن أن واشنطن مُستعدة للعمل ضد معرقلي السلام في الصومال

الخارجية الأميركية تُعلن أن واشنطن مُستعدة للعمل ضد معرقلي السلام في الصومال
واشنطن - العرب اليوم

قال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل ضد من يعرقل مسار الصومال نحو السلام.  وأضاف المكتب عبر حسابه على تويتر، أن "محاولات وقف رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي، عن العمل مقلقة، وأن واشنطن تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية".  وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن الاثنين تعليق سلطات روبلي، للاشتباه في تورطه في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها "محاولة انقلاب"، ما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.

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الخارجية الأميركية تُعلن أن واشنطن مُستعدة للعمل ضد معرقلي السلام في الصومال الخارجية الأميركية تُعلن أن واشنطن مُستعدة للعمل ضد معرقلي السلام في الصومال



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