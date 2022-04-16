دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد. وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم