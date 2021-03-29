أعلنت مصادر صحافية عن استعداد كامل لمرشدي قناة السويس لإرشاد السفن الموجودة في البحيرات لإعادة الحركة الملاحية إلى طبيعتها وذلك عقب نجاح تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن" في قناة السويس