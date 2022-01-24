البحرين تدين الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات

أدانت البحرين الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات. وجاء رد الفعل البحريني الأول من مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، نبيل بن يعقوب الحمر، الذي أدان الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وقال مستشار العاهل البحريني لشؤون الإعلام: "البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجمات الغادرة التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية".