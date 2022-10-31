الحرس الثوري الإيراني يضبط عملية تهريب نفط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه تمكن من احتجاز ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج، على متنها 11 مليون لتر من الوقود المهرب. وأفاد الحرس الثوري في بيان بأنه أيضا تم احتجاز طاقم السفينة لاستكمال التحقيقات. دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية السفينة ووجهتها.