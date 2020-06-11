555 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و26 وفاة

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، لترتفع حصيلة المصابين إلى 185 ألفًا و416 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" أن السلطات الصحية الألمانية سجّلت 26 وفاة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8755 حالة، مشيرًا إلى تعافي 400 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 171 ألفًا و200 حالة.