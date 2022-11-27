مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في جورجيا الأميركية

قالت الشرطة الأمركية بولاية جورجيا إن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون بإطلاق نار في مدينة أتلانتا ووفقا للشرطة، كانت هناك مشادة تصاعدت إلى إطلاق نار وأوضحت أن شخصا توفي على عين المكان وأصيب خمسة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.