سقوط خمسة قتلى في هجوم مسلّح في جنوب شرق مالي

أعلنت السلطات المالية سقوط خمسة قتلى، هم عنصرا إطفاء وثلاثة مدنيين، في هجوم مسلّح استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في ماركاكونغو في جنوب شرق البلاد.

واعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان إنّه "ليلة الثاني إلى الثالث من كانون الثاني قرابة الساعة 21:00، تعرّض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسلّحين مجهولين".