استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم مهاجمة جندي بـ”مطرقة”

أكد الجيش الإسرائيلي، الخميس، قتله فلسطينيا في شمال الضفة الغربية المحتلة بزعم مهاجمته جنديا بمطرقة وقال الجيش الإسرائيلي: “خلال نشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين (شمال رام الله) هاجم مشتبه به جنديا بمطرقة ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه”.