حالتا إصابة إضافيتان بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات

أعلنت الصين اليوم تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، إحداهما وافدة ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية ، أنه تم تسجيل حالة محلية في شنغهاي وأخرى وافدة في جوانجدونج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82967 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.