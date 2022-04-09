ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا
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ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا

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العرب اليوم - ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا

ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا
باريس - العرب اليوم

ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا

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ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا ماكرون يسعى لجمع أدلة عن ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا



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