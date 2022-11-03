مجلة أمريكية تدق ناقوس الخطر بسبب نقل قوات أمريكية إلى أوكرانيا

قالت مجلة 9FortyFive المختصة بالشؤون الدفاعية، إن نشر عناصر من الجيش الأمريكي في أوكرانيا، لتفقد استخدام الأسلحة الغربية، قد يؤدي إلى صدام واسع النطاق بين روسيا والناتو.

وأضاف الصحفي جاك باكبي في مقالته هذه: "على الرغم من أن هؤلاء العسكريين الأمريكيين لن يقاتلوا في أوكرانيا، فإن مجرد وجود جنود من إحدى دول الناتو يعتبر بحد ذاته تطورا مهما في النزاع. وهذا القرار سيؤدي حتما إلى مشاكل في حالة إصابة أي جندي أمريكي هناك".

ونوه كاتب المقال بأن هذه القوة الأمريكية ستساعد في "تعقب وحصر استخدام الأسلحة الأكثر تقدما" التي يتم توريدها إلى أوكرانيا.

وقال: "لكن يبقى غامضا ما الذي يمكن أن يحدث إذا قتل جنود أمريكيون في غارة روسية وهل يمكن اعتبار ذلك هجوما على الناتو. قد يثير ذلك رد فعل من جانب الحلف، وهو ما قد يتسبب بالتصعيد إلى صراع شامل مع روسيا".

وأعرب الصحفي عن اعتقاده بأن واشنطن ربما قامت مسبقا بوضع خطة للتصرف في حال وقوع "مثل هذا التحول في الأحداث".