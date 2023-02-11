أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها أوقفت "العناصر الرئيسية" المتورطة في هجوم بطائرات مسيّرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه "تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، وفق ما نقلت وكالة "ارنا".