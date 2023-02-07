إحباط هجوم إرهابي على مركز للشرطة شمال غرب باكستان

أحبطت الشرطة الباكستانية هجوماً إرهابياً على أحد مراكزها في منطقة "تانك" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية اليوم أن عناصر مجهولة الهوية شنت الهجوم في وقت متأخر من الليلة الماضية على مركز الشرطة باستخدام الأسلحة الآلية، غير أن رجال الأمن تصدوا للهجوم، وتمكنوا من إجبار المهاجمين على الفرار بعد تبادل لإطلاق النار جرى بين الطرفين.

وأكد مفتش عام الشرطة معظم أنصاري عدم سقوط أي ضحايا جراء الهجوم، مضيفاً أنه تم شن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المهاجمين.